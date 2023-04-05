شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وغزل المحلة فى الدورى قبل لقاء الدورى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر للظهورمجدداً فى الدورى المصرى بمواجهة غزل المحلة الليلة، بعدما أنهى مبارياته الأفريقية بنجاح وتأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال عقب تخطى عقبة الهلال السودانى بثلاثية دون رد.

ويتربع الأهلى على عرش أندية الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، ومازالت لديه 4 مباريات مؤجلة، بينما يحتل المحلة المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.