شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الطلائع تطير إلى ليبيا الأحد المقبل لمواجهة أهلى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس الأحد المقبل موعداً لسفر فريق الكرة إلى ليبيا لخوض مباراة الإياب مع أهلى طرابلس، المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل (بتوقيت ليبيا) 11 أبريل الجارى على استاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

وأغلق الجهاز الفنى لـ طلائع الجيش بقيادة عماد النحاس صفحة مباراة الذهاب مع فريق أهلى طرابلس الليبى، التى أقيمت فى العاشرة مساء أمس الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكريفى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسرها الفريق بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية، ستقام منافسات الدور الثانى التمهيدى والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

ويبدأ نادى الزمالك مشواره فى بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودى بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المجموعة الثالثة فى انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006 / 2007 و2007 / 2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.