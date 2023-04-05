تعرف على معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس الملك 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على معلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، وما القنوات الناقلة للقاء

يستقبل ملعب "سبوتيفاي كامب نو" إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023 الذي سيجمع بين أصحاب الديار برشلونة، أمام ريال مدريد.

وفاز النادي الكتالوني في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو بهدف نظيف، ولكن مع ذلك لا يزال تشافي هيرنانديز "قلقًا" من الإياب.

على مدار 2023، لم ينجح الريال في الفوز على برشلونة بأي مباراة، حيث هُزم 3 مرات في 3 بطولات مختلفة، بالسوبر والكأس والدوري.

وأقيم الكلاسيكو الأخير على ملعب كامب نو أيضًا ولكن في الدوري، وانتهى بفوز باللحظات الأخيرة للبرسا بهدفين لهدف.



بطولة كأس ملك إسبانيا تُنقل فقط وحصريًا عبر شاشة قناة SSC في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة منقولًا عبر قناة "SSC1 HD"، وهي قناة مشفرة تتطلب اشتراكًا خاصًا في إحدى باقات القناة السعودية.



أسندت قنوات SSC مهمة التعليق على مجريات مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة للمعلق السعودي الشهير فهد العتيبي.



البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يأتي بطريقة واحدة، وهي الاشتراك في خدمة شاهد VIP.



تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء الأربعاء الموافق 5 أبريل/ نيسان 2023، على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.