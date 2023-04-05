الراكوبة : الأهلي يواجه عقوبات قاسية

الشارقة - اميمة ياسر - واصلت الصحف السودانية هجومها على النادي الأهلي وجماهيره بعد الخسارة الصعبة في ستاد القاهرة يوم السبت الماضي بنتيجة 3-0، ضمن الجولة الختامية لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وحسم الأهلي تأهله رفقة صن داونز الجنوب إفريقي للدور ربع النهائي من البطولة القارية بعد فوزه الغالي على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة سجلها كهربا هدف وحسين الشحات هدفين، باللقاء الذي شهد تواجد جماهيري أهلاوي وصل لأكثر من 60 ألف مشجع.

صحيفة (الراكوبة) السودانية أشارت اليوم في تقرير لها أن الأهلي يواجه فرض عقوبات قاسية عليه تصل إلى خصم نقاط واللعب بدون جمهور وغرامة مالية بعد تقدم الهلال السوداني بشكوى رسمية للاتحاد الإفريقي (كاف) بداعي التجاوزات التي شهدتها مباراة الفريقين في ستاد القاهرة.

وعاتبت الصحيفة في تقريرها، مسؤولي الهلال السوداني في عدم اتخاذ قرار الانسحاب من المباراة ردا على الهتافات العنصرية والأخلاقية من جماهير الأهلي على حد قولهم.

واستعرضت الصحيفة طلب وزيرة الشباب والرياضة بالسودان مريم الهندي، مطالبتها باعتذار رسمي من مصر للشعب السوداني مهددة بقطع العلاقات حال عدم الاعتذار عن اساءات الكراهية والعنصرية وفقا لما نشرته الشروق .

كل الدول العربية أخوة

من ناحية أخرى ، استقبل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وفدًا من نادي الهلال السوداني في مقر النادي الأبيض بميت عقبة وذلك بعد انتهاء مباراتهم مع النادي الأهلي في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة ليتأهل لربع نهائي البطولة القارية.

ورحب منصور في البداية بالوفد الذي ترأسه هشام السوباط رئيس النادي السوداني، وأكد على أنه استقبل الوفد بعد انتهاء مباراة الأحمر ولو استقبلهم قبل اللقاء سيقال أنه يثير أزمة وأنه سيفصح عن طريقة وخطة لعب الأهلي.

وقال منصور في فيديو تم نشره على صفحته الرسمية على يوتيوب إن كل الدول العربية أخوة وهذه هي الرياضة مكسب وخسارة وفي النهاية «مبروك للأهلي وهارد لك للهلال».

أضاف منصور أن العلاقة بين مصر والسودان تاريخية وكبيرة للغاية على مدار السنوات الماضية والرياضة تقرب الشعوب وليس العكس.

تابع رئيس الزمالك أنه يتمنى أن يتمتع الهلال بوجود جماهيره في ملعبه وجماهير الهلال واعية وراقية لأبد حد، مشددًا أنه في حالة مواجهة سواء المريخ أو الهلال في البطولات المقبلة فإنه يتمنى وجود جماهيري في ملاعبهم في السودان.

أردف منصور أن العلاقات السودانية المصرية لن تتأثر مهما حدث ومهما حاول البعض إفسادها.

من جانبه وجه هشام السوباط رئيس الهلال السوداني الشكر إلى مرتضى منصور على حسن الاستقبال في النادي الأبيض ووجه له دعوة إلى زيارة مقر النادي في السوداني.

أضاف السوباط أن نادي الهلال ليس لديه أدنى مشكلة مع أي نادي مصري أو عربي وفي النهاية هي كرة القدم.

وأشاد رئيس النادي السوداني بالتطور الذي حدث داخل نادي الزمالك مشددًا أنه لم يرى له مثيل سواء في أفريقيا أو أووربا أو أمريكا.

وفي النهاية تبادل مرتضى منصور رئيس الزمالك وهشام السوباط رئيس الهلال درعي الناديين ووجه منصور التحية لكل جماهير وشعب السودان بجميع انتماءاته.