شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يبحث تفاصيل التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 والأوليمبية 2036 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، لبحث دراسة التقدم بطلب استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036، بحضور لفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن دراسة التقدم بطلب لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036 فى ظل الإمكانات التى تمتلكها مصر حالياً خاصة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التى اصبحت منارة رياضية للعالم لما تضمه من امكانات هائلة ومنشآت تم تنفيذها وتصميمها معماريا وفقا لأعلى المعدلات والمواصفات الفنية العالمية، فضلاً عن الدعم المتواصل الذى تشهده المنظومة الرياضة المصرية من الرئيس عبد الفتاح السيسى ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح.

وأضاف وزير الرياضة أن البنية الرياضية المصرية حالياً تضاهي مختلف دول العالم الأمر الذي يؤهلنا عن جدارة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبري على غرار كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2036 بفضل البنية الإنشائية المتميزة التي تمتلكها مصر خلال الآونة الأخيرة، مما جعلها قبلة للاتحادات الدولية لاستضافة كبري البطولات الدولية.

مشيراً أننا استضفنا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة 300 بطولة قارية وعالمية فى جميع اللعبات الرياضية، وهو ما كان له الأثر الكبير فى تحقيق أبطالنا الرياضيون المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية وتصدر التصنيف العالمي فى العديد من اللعبات الأولمبية .

ومن جهته، قدم المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية الشكر لوزير الشباب والرياضة علي التنسيق المستمر مع اللجنة الاوليمبية في كافة الأمور التي تخص الاتحادات الرياضية، وتوفير كافة أنواع الدعم للاتحادات لتحقيق إنجازات مصرية جديدة في كافة الألعاب الرياضية.

تناول اللقاء استعراض الخطوات التنسيقية المسبقة مع اتحاد اللجان الأوليمبية الوطنية الأفريقية "الأنوكا"، والاتحاد الأفريقي السياسي واللجنة الأوليمبية الدولية للترشح لاستضافة لدورة الألعاب الأفريقية ٢٠٢٧ ودورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٣٦، واستعراض مدي جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة تلك البطولات.

كما تناول اللقاء استعراض مهام واختصاصات اللجنة الدائمة المشتركة لإعداد الدراسة الفنية والمالية للتقدم لاستضافة كبري الأحداث الرياضية الدولية، وتحديد خطة العمل خلال الفترة المقبلة وفقاً للتوقيتات المحددة.







