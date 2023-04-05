شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام البنك الأهلى فى الدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الكرة بالزمالك صفحة مباراة المصري البورسعيدى التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري بحثاً عن خوض جولة جديدة بالمسابقة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.