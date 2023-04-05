شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى الممتاز قبل مباراة الأهلى وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز قبل مواجهة غزل المحلة اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره غزل المحلة فى التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى، والتى يعود لها الأهلى بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب فى السابع من مارس الماضى، قبل أن ينشغل بمشاركته فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ومن ثم التوقف الدولى لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.

ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز على غزل المحلة واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة والصعود إلى ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا، من أجل تخطي عقبة زعيم الفلاحين والخروج بالثلاث نقاط والابتعاد بصدارة الدورى الذى يبحث استعادة التتويج به في النسخة الحالية بعد غيابه عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلى من تراجع المستوى بعد العودة لخوض مباريات الدوري عقب الانتهاء من خوض مباريات قوية وحاسمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو كأس العالم للأندية، وطالبهم بالتركيز الشديد في موقعة غزل المحلة وضرورة تحقيق الفوز لأنه سيكون فارق في حسم لقب المسابقة مبكرا وكذلك دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري.

وحرص كولر ومعاونوه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق غزل المحلة في الدوري خلال الفترة الماضية من أجل التوقف على طريقة لعبهم وأسلوبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم، والأسلوب الذي يعتمد عليه الفريق في وضعية الدفاع والاستحواذ على الكرة.

ويدخل الأهلى مباراة غزل المحلة مكتمل الصفوف بعد استعادة جهود محمود متولى من الإصابة، فيما لم يتحدد جاهزية طاهر محمد طاهر وإمكانية لحاقه بهذه المباراة من عدمه، بينما بات باقي اللاعبين جاهزين لهذه المباراة ولا يعانون من أى إصابات.

على جانب آخر، يدخل فريق غزل المحلة مباراة الأهلى اليوم بروح معنوية مرتفعة عقب تحسين النتائج والعودة لسكة الانتصارات بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في الجولة الماضية، ويطمح فى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، لتحسين وضعه فى جدول الدورى.

وحرص عبد الباقى جمال المدير الفنى لغزل المحلة على عقد جلسات خاصة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي أمام الأهلي ، وشرح خطة المباراة وأبرز مفاتيح اللعب التي سيعتمد عليها لاختراق دفاع الأهلي وهز شباكه في موقعة اليوم.

ويغيب حميد ماو لاعب المحلة عن قائمة الفلاحين في مباراتهم أمام الأهلي اليوم بسبب الإصابة، فيما يعود للتشكيل الأساسي جابرييل أوروك الذي فضل الجهاز الفني اراحته في مباراة زعيم الثغر الأخيرة، بعدما بات جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراة الأهلي اليوم.

وياتى ترتيب الدورى الممتاز كالتالى :