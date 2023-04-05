اخبار الرياضه

تعرف على نجمك.. فريدة عثمان فراشة من ذهب من عالم السباحة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. فريدة عثمان فراشة من ذهب من عالم السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت  فريدة عثمان، الفراشة المصرية فى السباحة، أن تحفر إسمها بأحرف من ذهب  فى هذه فى ظل مواصلة تحقيقها إنجازات كبيرة بطموحات لتحقيق المزيد.

 

فريدة عثمان مواليد عام 1995 تلعب لنادى الجزيرة، بدأت ممارسة السباحة وهى فى الرابعة من عمرها، شاركت مع المنتخب فى دورة الألعاب العربية وهى فى الثانية عشرة لتكون أصغر متسابقة مصرية وعربية تفوز بسباق 50 م فراشة.

 

حققت فريدة عثمان لمصر أول ميدالية فى تاريخها ببطولات العالم للناشئين فى السباحة، حيث توجت ببرونزية بطولة العالم فى المجر وأصبحت أول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا فى رياضة السباحة.

 

ونجحت مؤخرا أيضا فى تحقيق رقم قياسي جديد، خلال منافسات سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية المقامة بمدينة بودابست فى المجر، بعدما أنهت السباق في زمن قدره 25.38 ثانية وهو زمن إفريقي جديد، وكذلك حصولها على المركز الرابع في البطولة.

 

تأهلت فريدة عثمان، إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الأخيرة ، في منافسات 100 م فراشة من خلال بطولة ISCA International Senior Cup والتي أقيمت بأمريكا  والتى توجت فيها بالميدالية الذهبية.

 

وأيضا حاملة الرقم القياسي المحلي على مستوى الكبار في مسابقات الـ 50 والـ 100 متر حر وفراشة وظهر، وبطلة أفريقيا وحاملة الرقم القياسي في الـ 50 متر فراشة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا