شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مباراة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يسابق الزمالك الزمن لتجهيز المصابين للإطمئنان عليهم قبل مباراة البنك الأهلى،وعلى رأسهم حمزة المثلوثى الظهير الأيمن الذى يعانى من آثار جزع الدرجة الأولى فى الرباط الداخلي للركبة، حيث لم يتعاف بشكل كامل، وابتعد عن المشاركة في التدريبات الجماعية طوال الأيام الماضية بل يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي.

كما يسعى الزمالك، لتجهيز محمد عبد الشافي ،محمد عبدالغني ،نبيل عماد دونجا، فضلاً عن متابعة حالة أحمد فتوح الذى تعرض لنزلة برد، حيث اُستبعد الرباعى عن مواجهة المصري البورسعيدى وأقيمت بالأمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

وينفذ سيف الدين الجزيرى مهاجم الزمالك برنامجاً خاصاً داخل القلعة البيضاء بعد عودته من المشاركة مع منتخب تونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في كوت ديفوار 2024، وذلك من أجل تجهيزه بدنياً وفنياً لمباراة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان الزمالك ودع دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبحت ترتيب المجموعة كالتالي.. في المقدمة، الترجي التونسي 10 نقاط، وفى المركز الثانى شباب بلوزداد 9 نقاط، وفى المركز الثالث الزمالك برصيد 7 نقاط، والمريخ السوداني فى المركز الأخير برصيد 5 نقاط.