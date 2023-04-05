شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يستهدف تكثيف اللقاءات الودية لتحسين التصنيف العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال لتكثيف المباريات الودية خلال الأشهر المقبل، لتحسين تصنيف المنتخب الوطني للسيدات.

وصعد منتخب السيدات الأول لكرة القدم إلى المركز الـ89 عالميا في اخر تصنيف مارس الماضي، بعد أن كان محتلا المركز 90 في شهر سبتمبر الماضي، بعد ملاقاة نظيره الأردني فى وديتين دوليتين، وحقق خلالهم الفوز في مباراة والتعادل في أخرى.

جاءت سيدات الفراعنة لكرة القدم النسائية في المركز التاسع والثمانين، من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برصيد 1229.98 بعدا أن كان في أغسطس الماضي، يملك في جعبته 1228.15 نقطة.

وكان منتخب مصر عاد للتنصيف الدولي من المركز الـ 96 خلال ترتيب ديسمبر من العام المنصرم، بعد مشاركته في بطولة العرب وتصفيات إفريقيا، ثم نجح في قفز 7 مراكز جديدة في عام واحد فقط.