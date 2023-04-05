شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يبحث عن عودة الانتصارات أمام بيراميدز فى الدورى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المقاولون العرب بنظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء في مباراة مثيرة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم.

يدخل بيراميدز اللقاء في رصيده 39 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما يدخل المقاولون العرب المباراة وفي 33 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض ذئاب الجبل 22 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 9 لقاءات وخسروا 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفا واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

يتسلح بيراميدز بمعنويات كبيرة بعدما حقق فوزًا هامًا على فيوتشر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء، على استاد الدفاع الجوي في آخر جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحسم بيراميدز التأهل للدور ربع النهائى كثانى مجموعته بـ 11 نقطة، برفقة الجيش الملكى المغربى.

وكان المقاولون العرب قد ودع كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، في نسختها الثانية، مؤخرا من دور الـ 16 عقب التعادل مع حرس الحدود سلبيا ثم الهزيمة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيحة 6/5.

ويستهدف المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بنهاية الموسم الجاري، وذلك للمشاركة في البطولات العربية والإفريقية، وغابت الانتصارات عن فريق المقاولون العرب في آخر 5 مباريات بالدوري المصري، بواقع 3 هزائم وتعادلين، وذلك منذ الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في فبراير الماضي.