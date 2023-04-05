شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه المحلة بالدورى اليوم بعد غياب 29 يوما فى صراع حسم الدرع الـ43 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلي نظيره غزل المحلة في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي يعود لها الأهلي بعد غياب 29 يوما منذ آخر مباراة لعبها أمام المقاولون العرب في السابع من مارس الماضي، قبل أن ينشغل بمشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن ثم التوقف الدولي لظروف أجندة شهر مارس للمنتخبات.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على غزل المحلة واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل تخطي عقبة زعيم الفلاحين والخروج بالثلاث نقاط والابتعاد بصدارة الدوري الذي يبحث استعادة التتويج به في النسخة الحالية بعد غيابه عن القلعة الحمراء في آخر موسمين.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خشية من تراجع المستوى بعد العودة لخوض مباريات الدوري عقب الانتهاء من خوض مباريات قوية وحاسمة في بطولة دوري أبطال إفريقيا أو كأس العالم للأندية، وطالبهم بالتركيز الشديد في موقعة غزل المحلة وضرورة تحقيق الفوز لأنه سيكون فارق في حسم لقب المسابقة مبكرا وكذلك دفعة معنوية كبيرة قبل خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري.

وحرص كولر ومعاونيه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق غزل المحلة في الدوري خلال الفترة الماضية من أجل التوقف على طريقة لعبهم وأسلوبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين ومعرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم، والأسلوب الذي يعتمد عليه الفريق في وضعية الدفاع والاستحواذ على الكرة.

ويدخل الأهلي مباراة غزل المحلة مكتمل الصفوف بعد استعادة جهود محمود متولي من الإصابة، فيما لم يتحدد جاهزية طاهر محمد طاهر وإمكانية لحاقه بهذه المباراة من عدمه، بينما بات باقي اللاعبين جاهزين لهذه المباراة ولا يعانون من أية إصابات.

على جانب آخر، يدخل فريق غزل المحلة مباراة الأهلي اليوم بروح معنوية مرتفعة عقب تحسين النتائج والعودة لسكة الانتصارات بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثنائية في الجولة الماضية، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر، لتحسين وضعه في جدول الدوري.

وحرص عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة على عقد جلسات خاصة مع لاعبيه من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي أمام الأهلي ، وشرح خطة المباراة وأبرز مفاتيح اللعب التي سيعتمد عليها لاختراق دفاع الأهلي وهز شباكه في موقعة اليوم.

ويغيب حميد ماو لاعب المحلة عن قائمة الفلاحين في مباراتهم أمام الأهلي اليوم بسبب الإصابة، فيما يعود للتشكيل الأساسي جابرييل أوروك الذي فضل الجهاز الفني اراحته في مباراة زعيم الثغر الأخيرة، بعدما بات جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراة الأهلي اليوم.