شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تنتظر قرعة أفريقيا اليوم قبل تحديد جولات الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر رابطة الأندية المحترفة نتيجة قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ومواعيد مباراتي ربع النهائي لممثلا الكرة المصرية الأهلى وبيراميدز في البطولتين قبل تحديد مواعيد الجولات المقبلة في الدورى المصري.

أعلنت رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف علي المسابقات مواعيد مباريات الجولة ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ فقط، و بعض المؤجلات الخاصة بالدوري ، كما تم تحديد مواعيد مباريات دور الثمانية من كأس الرابطة، ويحدد قرار ومواعيد مباريات البطولات الأفريقية الجولات اللاحقة نظرا لارتباطات الأهلى وبيراميدز القارية.

وتُقام قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية اليوم فى القاهرة، بدءًا من الساعة 8:30 مساءً، بتوقيت القاهرة، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد صعود الأهلى إلى هذا الدور بالفوز على الهلال السودانى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع، بينما تأهل بيراميدز رفقة الجيش الملكي بعد الفوز على فيوتشر في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاء الأندية المتأهلة دور الـ 8 في دوري الأبطال، كالتالى: شباب بلوزداد (الجزائر)، الترجي (تونس)، شبيبة القبائل (الجزائر)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، الرجاء (المغرب)، سيمبا (تنزانيا)، الوداد (المغرب)، الأهلي (مصر).