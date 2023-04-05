حمزة الجمل يبحث عن حل لإنهاء ظاهرة إهدار الفرص السهلة فى الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل المدير الفني للنادى الاسماعيلى على البحث عن حلول لإنهاء ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى والتي تسببت في خسارة الدراويش لنقطتين في مباراة سيراميكا التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

ويري الجمل أن لاعبى فريقه أهدروا فرص سهلة للفوز بالمباراة بسهولة لولا الرعونة أمام المرمى من بعض المهاجمين لذا سيلجأ لتكثيف الجرعات التدريبية لهم خلال الأيام المقبلة.

ويعكف عكف حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، على دراسة مباريات انبى بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم في جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعي والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل المعنويات الكبيرة بعد التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح كما حقق انتصاراً على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالدوري

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة إنبى اثم يلتقى مع المصرى الأربعاء 19 أبريل، ويختتم مواجهات الشهر بمباراة نارية أمام الزمالك الثلاثاء 25 أبريل.