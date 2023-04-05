شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، معسكراً مغلقاً بمدينة الأسكندرية، استعداداً لمواجهة الاتحاد، في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة والربع مساء غداً الخميس ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها ستاد الإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

وودع فريق فيوتشر بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الهزيمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث بمجموعته.

وتعد مشاركة فيوتشر في الكونفدرالية هي الأولى لأبناء علي ماهر في تاريخ مشاركاتهم بالبطولات الإفريقية، خاصة وأن فيوتشر صعد للدوري في الموسم الماضي ونجح في حصد المركز الخامس، قبل أن يتأهل للمشاركة في الكونفدرالية ويصل إلى دور المجموعات.

وعلى مدار مشاركته بالكونفدرالية خاض فيوتشر 12 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 4 مواجهات وخسر مباراتين فقط، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 9 أهداف.