محمد عبدالحليم ضمن أفضل 6 حكام في بطولة العالم للجمباز

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي للجمباز عن أسماء أفضل ٦ حكام الذين شاركوا في فعاليات بطولة العالم للجمباز الفني 2022 والتي أقيمت بمدينة ليفربول الإنجليزية، وذلك بعد حصولهم على أعلى تقييم للأداء التحكيمي خلال البطولة من قبل اللجنة الفنية للجمباز الفني رجال بالاتحاد الدولي.

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جاء تقييم الحكم الدولي للجمباز الفني رجال بجمهورية مصر العربية الدكتور محمد علي عبدالحليم.



ضمن أفضل ٦ حكام في العالم خلال فعاليات بطولة العالم، فى إنجاز جديد أخر للجمباز المصرى الذى يقوده الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة الاتحادين المصرى والإفريقي باقتدار وقدرة فائقة، جعل الجمباز المصرى يدخل فى مصاف الدول الكبرى فى اللعبة على مستوى العالم.

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