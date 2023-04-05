جمال علام: منتخب مالاوي تمسك باللعب في أرضه بسبب محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة في مالاوي رفض إقامة مباراتي المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بسبب محمد صلاح.

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وقال جمال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": "طلبت من رئيس اتحاد مالاوي أن نخوض المواجهين في مصر إلا أنه أبلغني أن الجماهير تريد أن تشاهد محمد صلاح على أرضها".

وتابع: "مباراة مالاوي في مصر لم تشهد حضور جماهيري كبير، أعتقد أن الأمور ستتغير في المباريات المقبلة، نحن نحتاجهم بكل تأكيد". وأضاف: "تعاقدنا مع مدير فني كبير "فيتوريا" لمدة 4 سنوات وهذا يعطي له ثقة أننا وضعنا خطة للمنتخب، وعمله واضح معنا بزياراته للأندية وجلساته مع المدربين".

جمال علام: محمد صلاح طلب تطوير بعض الملفات

وكشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري أن محمد صلاح تحدث في الكثير من الملفات بسبب شكاوى العديد من لاعبي الدوري بشأن عقودهم مع الأندية.

وأكمل: "صلاح تحدث أن هناك أندية بتستغنى عن لاعبين دون ما يحصل على مستحقاته كاملة، وشدد على لابد من أن يكون هناك لائحة شئون اللاعبين لحفظ حقوق اللاعب".

وأتم: "الهدف الأساسي المرحلة القادمة هو تحقيق الفوز في مواجهتين مالاوي لحسم الصعود لأمم أفريقيا ثم الحديث في اللائحة الجديدة وعرضها على فيتوريا قبل اعتمادها بشكل رسمي".

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