شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء 5 / 4/ 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع غزل المحلة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري ، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

96 مباراة جمعت الاهلى وغزل المحلة

التقى الأهلى وغزل المحلة فى 96 مباراة، كان الفوز حليف الأهلي فى 54 مباراة، فيما كان التعادل حاضرا فى 30 لقاء، وفاز غزل المحلة فى 12 مباراة.

130 هدف للأهلى في شباك المحلة

نجح خط هجوم الأهلي في زيارة شباك غزل المحلة في 130 مناسبة ، في المقابل استقبلت شباك الأهلي 56 هدفا من المحلة، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباك نظيفة فى 50 مباراة، ولم يتمكن من هز شباك الغزل فى 24مباراة.

حسام حسن الهداف التاريخى لمواجهات الأهلى والمحلة

حسام حسن مهاجم الأهلي الأسبق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 7 أهداف، بينما يعد خالد عيد المدير الفنى السابق لغزل المحلة هو هداف الفريق فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف بالتساوى مع الشورى.

الرباعية أكبر فوز في مواجهات الاهلى والمحلة

حقق الأهلى أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 4-0 في ثلاث مناسبات موسم 58-59 وموسم 75-76 وموسم 78-79.

الاهلى يتفوق على غزل المحلة في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لغزل المحلة 5.63 مليون يورو.