موعد مباراة الإياب بين طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد -

أغلق الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس صفحة مباراة الذهاب مع فريق أهلى طرابلس الليبى والتي أقيمت في العاشرة مساء أمس الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكري فى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية.

موعد مباراة الإياب بين الطلائع وأهلى طرابلس الليبى

يحل فريق طلائع الجيش ضيفاً على أهلى طرابلس الليبى في تمام العاشرة مساء الثلاثاء المقبل ( بتوقيت ليبيا) 11 أبريل الجاري على ستاد شهداء بنينا في بنى غازى في لقاء الإياب بالدورالأول التهميدى للبطولة العربية.

سيلتقي الفائز من مجموع مباراتى طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى مع الفائز من مجموع مباراتي النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني، في الدور الثاني للتصفيات.

وبعد نهاية الدور الأول التمهيدي للبطولة العربية، ستقام منافسات الدور الثاني التمهيدي والتى ستتأهل منه الأندية إلى دور المجموعات مباشرة.

ويبدأ نادي الزمالك مشوار في بطولة كأس العرب للأندية 2023، من دور المجموعات، حيث يقع مع النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فى المجموعة الثالثة فى انتظار الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي لاستكمال أندية المجموعة.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006/2007 و2007/2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.