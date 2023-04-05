شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى طرابلس يفوز على الطلائع 2 / 1 فى ذهاب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف فريق أهلى طرابلس الليبى الفوز من طلائع الجيش فى الدقيقة 89، بهدفين مقابل هدف فى مباراة الذهاب للدور التمهيدى الأول لبطولة كأس الملك سلمان للأندية، التى أقيمت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم على فريق طلائع الجيش بهدف نظيف سجله كريم طارق فى الدقيقة 21 من الشوط الأول.

وفى الدقيقة الثامنة من الشوط الثانى سجل محمد عبد السلام هدف التعادل لفريق أهلى طرابلس الليبى من ضربة جزاء فى مرمي طلائع الجيش، وفى الدقيقة 89 من المباراة أضاف على معتوق الهدف الثاني لفريق أهلى طرابلس الليبى لينتهى اللقاء بفوز الفريق الليبى. وستقام مباراة العودة بين طلائع الجيش وأهلي طرابلس باستاد شهداء بنينا ببنغازى يوم 11 أبريل الجارى.