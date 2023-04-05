شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وغزل المحلة اليوم الأربعاء 5 / 4 / 2023 بالدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر للظهورمجدداً في الدوري المصري بعدما أنهى مبارياته الأفريقية بنجاح وتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال عقب تخطى عقبة الهلال السودانى بثلاثية دون رد.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،وضرب الاهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر نسخة 2021-2022

موعد مباراة الاهلى وغزل المحلة بالدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة المقرر لها التاسعة والربع مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري ويسعى المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات في الدوري المصري بعد الفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بالمسابقة ضمن خطته لاستعادة درع الدوري الغائب عن خزائن القلعة الحمراء منذ موسمين. موقف الأهلى فى جدول الدوري ويتربع الاهلى على عرش أندية الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 18 مباراة وحقق الفوز في 13 لقاء وتعادل في 5 مواجهات ولم يخسر وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة. القناة الناقلة لمباراة الأهلى وغزل المحلةتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وغزل المحلة بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.