شكرا لقرائتكم خبر عن غزارة التهديف شعار المنافسات فى دورة المتحدة الرمضانية.. سباعية أون تايم سبورتس وسداسية مبتدا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثالث لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم غزارة فى الأهداف بشكل لافت للأنظار، حيث تم إحراز 25 هدفا فى خمس مباريات فقط أى بمعدل 5 أهداف للمباراة الواحدة.

فوز أون تايم سبورتس على كيلكس بنتيجة 1/7 هى الأعلى تهديفا، يليه فوز مبتدا على بنتيجة 1/6 ، وكذلك فوز كورة بلس على فريق انجريديانتس بنتيجة 1/5، لتؤكد قوة المنافسات والروح العالية فى التنافس للفوز بكاس البطولة، والتى تشهد اهتمام ومتابعة كبيرة فى ملاعب مركز الجزيرة بالقاهرة.

- فوز فريق أون تايم سبورت على كليكس بنتيجة 1/7.

- فوز فريق كورة بلس على فريق انجريديانتس بنتيجة 1/5.

- فوز فريق مبتدا على فريق يو إم إس بنتيجة 1/6.

- فوز فريق الدستور على فريق الوطن بنتيجة 1/3.