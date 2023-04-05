شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين لنهاية الموسم وخصم 30% من إجمالى عقودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن المجلس قرر تجميد 4 لاعبين بصفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الدورى هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن اسمائهم فى الفترة المقبلة.

أضاف عضو المجلس في تصريحات عبر قناة الزمالك، أنه سيتم خصم 30% من إجمالى عقودهم، و25% من قيمة عقودهم الخاصة بالموسم الحالى، كما قرر توجيه الشكر للجهاز الفنى الحالي بالكامل.

وفاز المصرى البورسعيدى على الزمالك بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد برج العرب فى الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك فى الثوانى الأولى من انطلاق المباراة عماد الدين بوبكر مدافع المصرى بالخطأ فى مرماه، ثم أضاف ناصر منسى الهدف الثانى فى الدقيقة 21، وسجل للمصرى البورسعيدى محمد جريندو فى الدقيقة 25، وإسلام سليمة فى الدقيقة 61، وعبده يحيى فى الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى للنقطة 31 فى المركز السابع، ويتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 33 فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى.