شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات فى ختام مباريات دور الـ 32 من دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات دور الـ 32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة اليوم الأربعاء بـ4 مباريات. وتأتى المباريات كالتالى: - الخليج 365 يواجه بى أو دى فى تمام الساعة التاسعة مساءً. - راديو النيل يواجه سيتى كلوب فى تمام الساعة العاشرة مساءً. - سى بى سى يواجه النيل فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. - الحياة يواجه يو إم بى فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مساء الأحد، الماضى، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.