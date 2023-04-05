اخبار الرياضه

فوز أون تايم سبورت على كليكس الأبرز فى نتائج اليوم الثالث بدورة المتحدة الرمضانية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أون تايم سبورت على كليكس الأبرز فى نتائج اليوم الثالث بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أون تايم سبورت الفوز على نظيره كليكس بنتيجة 7/1 ضمن مباريات دور الـ32 بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، مقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وجاءت باقى نتائج المباريات كالتالى:

- فوز فريق كورة بلس على فريق إنجريديانتس بنتيجة 5/1.

- فوز فريق مبتدأ على فريق يو إم إس بنتيجة 6/1.

- فوز فريق الدستور على فريق الوطن بنتيجة 3/1.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت مساء أمس الأول الأحد، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا