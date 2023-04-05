شكرا لقرائتكم خبر عن فوز أون تايم سبورت على كليكس الأبرز فى نتائج اليوم الثالث بدورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق أون تايم سبورت الفوز على نظيره كليكس بنتيجة 7/1 ضمن مباريات دور الـ32 بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، مقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

- فوز فريق كورة بلس على فريق إنجريديانتس بنتيجة 5/1.

- فوز فريق مبتدأ على فريق يو إم إس بنتيجة 6/1.

- فوز فريق الدستور على فريق الوطن بنتيجة 3/1.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت مساء أمس الأول الأحد، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة.