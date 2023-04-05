شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير استعدادا للمحلة.. جلسة كولر وفقرة بدنية بقيادة قمصان واندرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الأهلى تدريباته مساء الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمباراة غزل المحلة فى الدورى الممتاز، واجتمع مارسيل كولر، المدير الفنى، باللاعبين وذلك قبل بداية فقرات المران الجماعى.

وقاد الثنائى سامى قمصان مدرب الفريق، وأندريس إندويا مخطط الأحمال؛ اللاعبين في فقرات بدنية وتدريبية متنوعة مع بداية المران.

وأدى ثلاثى حراسة المرمى على لطفى ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس ، واختتم كولر فقرات المران الجماعى بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين فى المران.

ويستعد الأهلى لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة والربع مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة.