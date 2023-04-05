شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يفتتح مبارياته بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق ”الخليج 365” مبارياته بدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، حيث يواجه فريق بى آو دى على ملاعب مركز شباب الجزيرة فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

- راديو النيل يواجه سيتى كلاب فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

- سى بى سى تواجه النيل فى تمام الساعة العاشرة و النصف مساءً.

- الحياة تواجه يو إم بى فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مساء الأحد، الماضى، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.