شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بحكام مصريين بسبب اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة نهائي كأس مصر والذى يجمع الأهلي و بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري باستاد القاهرة الدولي، بحكام مصريين بسبب تأخر الفريقين في طلب حكام أجانب قبل المباراة بـ14 يوما.

وتنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادي الأهلي بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالي تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصري.

وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن المباراة ستقام باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

يطمح بيراميدز في أن يحقق أول بطولة له عبر تاريخه، في حين أن الأهلي يريد استعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.