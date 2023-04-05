شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبى الأهلي قبل 24 ساعة من مباراة المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق من فريق غزل المحلة الذي يُجيد اللعب أمام الكبار وذلك قبل مباراة الفريقين اليوم ببطولة الدوري.

وحث كولر لاعبي الأهلي على تقديم عرض قوي أمام المحلة وعدم الاستهانة به خاصة أن الغزل من الفرق التى تقدم عروض قوية أمام الفرق الكبيرة ودائماً ما تكون مباراياته أمام الأهلي صعبة وقوية.

ويلتقي الأهلى فريق غزل المحلة في التاسعة والربع من مساء اليوم، الأربعاء، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز، وتنقل قناة أون سبورت مباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق مران أمس الاثنين، للحديث عن العديد من الجوانب الخططية والفنية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

فيما اكتفى محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بأداء جلسة استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة التي تجمع الفريقين يوم الأربعاء في بطولة الدوري الممتاز.

تدريبات قوية للحراس

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.