شكرا لقرائتكم خبر عن غياب رمضان صبحى وإكرامى عن قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، قائمة مباراة المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري الممتاز، ويحل بيراميدز ضيفا على المقاولون في التاسعة والربع من مساء الأربعاء على استاد الجبل الأخضر في إطار لقاءات الدوري.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمود دونجا - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويغيب رمضان صبحي بسبب شعوره ببعض الإجهاد وتفضيل الجهاز الفني راحته، بجانب استمرار تأهيل فخر الدين بن يوسف وفخري لاكاي، ويغيب عن القائمة شريف إكرامى.