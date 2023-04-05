شكرا لقرائتكم خبر عن هل غياب الـ"VAR" أثر فى القرارات التحكيميه بلقاء المصرى والزمالك؟ عادل عقل يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل الخبير التحكيمى أن الحكم الدولي محمود ناجى نجح في عبور لقاء المصري والزمالك الذى أقيم مساء الثلاثاء وانتهى بفوز أبناء بورسعيد 3/2.

تابع عقل أن الحكم تدخل بالصافرة واحتسب 32 مخالفة على الفريقين في تقدير جيد في الوقت الذى أشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات لثنائي المصري حسين السيد وعماد أبو بكر مقابل انذار وحيد للزمالك من نصيب حاتم سكر كما أشهر البطاقة الصفراء لأحد أفراد الجهاز الفني من المصرى للاعتراض على التحكيم رغم تكرار مشهد الاعتراض أكثر من مرة خلال اللقاء كما تغاضى الحكم عن أكثر من بطاقة صفراء بعدما سمح بالالتحام المشروع لكن وصل أحيانا لحد الايذاء مما يستوجب التدخل بالبطاقة الصفراء طبقا لقانون .

أشار عقل أن المساعدين ظهرا بتمركز جيد ويقظة وأشارا على 5 حالات تسلل في توقيت مناسب كما سمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خاصة المساعد الأول في هدف المصرى الثالث كما تعاونا الثنائي مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون في الوقت الذى بذل الحكم الرابع جهدا كبيرا للسيطرة على المنطقة الفنية التى شهدت اعتراضات من الأجهزة الفنية أكثر من مرة خلال فعاليات اللقاء.