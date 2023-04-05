شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الثلاثاء 4/4/2023، اقامة 3 مباريات في الجولة الثانية والعشرين ببطولة الدوري، حيث واجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، وفاركو يواجه الداخلية، وأسوان يستضيف سموحة.

واستمر احمد الشيخ لاعب غزل المحلة في صدارة جدول ترتيب الهدافين برصيد 10 اهداف ، وفي المركز الثاني جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري برصيد 9 اهداف .



الهدافيين

المصرى البورسعيدى يفوز على الزمالك 3 / 2 فى الدورى.. فيديو