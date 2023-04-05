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ريال مدريد وبرشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة في كأس الملك 2023

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ياسر رشاد - القاهرة - ويحل ضيفًا ثقيلًا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، عندما يواجه في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023.

وفاز الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب على "سانتياغو برنابيو" بهدف نظيف، ثم كرر فوزه ولكن في الدوري، بهدفين لهدف في "كامب نو".

 موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة
 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم
قنوات SSC هي الناقلة لبطولة كأس ملك إسبانيا، وستنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة من خلالها عبر قناة SSC1 HD المشفرة.

 

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم
يمكن متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة من خلال الاشتراك في الباقة لتطبيق شاهد VIP.

موعد كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في كأس الملك 2023
تقام مباراة ريال مدريد وبرشلونة مساء الأربعاء الموافق 5 أبريل/ نيسان 2023، بملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساءً بتوقيت .

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MO Nasa

MO Nasa

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