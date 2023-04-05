وفاة لاعب غزل المحلة قبل مواجهة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - توفي أحمد هاني لاعب ناشئين الفريق الأول لكرة بنادي غزل المحلة عقب تعرضه لحادث سير قوي أثناء عودته إلى منزله.

إقرأ أيضًا..الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة غزل المحلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره غزل المحلة على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة

الثانية والعشرين بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..