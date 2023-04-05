جمال علام: منتخب مالاوي تمسك باللعب في ارضه بسبب محمد صلاح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد جمال علام رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة في مالاوي رفض اقامة مباراتي المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2023 بسبب محمد صلاح.

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وقال جمال علام في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر فضائية "صدى البلد": " طلبت من رئيس اتحاد مالاوي ان نخوض المواجهين في مصر الا أنه أبلغني ان الجماهير تريد ان تشاهد محمد صلاح على أرضها ".

وتابع: " مباراة مالاوي في مصر لم تشهد حضور جماهيري كبير، اعتقد ان الامور ستتغير في المباريات المقبلة، نحن نحتاجهم بكل تأكيد ". واضاف: " تعاقدنا مع مدير فني كبير "فيتوريا" لمدة 4 سنوات وهذا يعطي له ثقة اننا وضعنا خطة للمنتخب، وعمله واضح معنا بزياراته للأندية وجلساته مع المدربين ".

جمال علام : محمد صلاح طلب تطوير بعض

الملفات

وكشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ان محمد صلاح تحدث في الكثير من الملفات بسبب شكاوي العديد من لاعبي الدوري بشأن عقودهم مع الأندية.

وأكمل: " صلاح تحدث ان هناك أندية بتستغنى عن لاعبين بدون ما يحصل على مستحقاته كامله ، وشدد على لابد أن يكون هناك لائحة شئون اللاعبين لحفظ حقوق اللاعب ".

وأتم: "الهدف الاساسي المرحلة القادمة هو تحقيق الفوز في مواجهتين مالاوي لحسم الصعود لأمم أفريقيا ثم الحديث في اللائحة الجديدة وعرضها على فيتوريا قبل اعتمادها بشكل رسمي ".

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