نجم المصري السابق : مدرب الزمالك الجديد "مش فاشل"

ياسر رشاد - القاهرة - حدث كريم ذكري لاعب المصري السابق عن الألماني هايكو هيرليتش المدير الفني الجديد للزمالك والذي من المقرر أن يتم الإعلان عن التعاقد معه خلال الساعات القليلة القادمة.

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وقال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ليس معنى أن مدرب الزمالك الجديد قام بتدريب عدد كبير

من فرق الناشئين وسيرته الذاتية ليست قوية بأنه فاشل".

واختتم: "لا يمكن الحكم على مدرب الزمالك الجديد من سيرته الذاتية ولكن لابد من رفع الضغوط عنه بشكل كامل والعمل على الظهور بشكل أفضل".

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