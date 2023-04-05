كريم ذكري ينتقد الونش : " ورط الزمالك أمام المصري"

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد كريم ذكري نجم المصري السابق مستوى محمود حمدي الونش مدافع الزمالك خلال مواجهة الفريق البورسعيدي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وقال كريم ذكري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"في الهدف

الثالث للمصري الونش قام بتوريط الزمالك وقام بكارثة من خلال محاولة الخروج بالكرة بشكل خاطئ".

واختتم: "في نفس الهدف شبانة باع نفسه، فضلا عن عدم تغطية عمر جابر بالشكل الأمثل".

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