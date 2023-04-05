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الامارات | لقطات من مباراة تشيلسي وليفربول تظهر تصاعد أزمة الريدز (صور)

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة تشيلسي وليفربول في عدة لقطات تؤكد الموقف الصعب للفريق ولمدربه الألماني يورغن كلوب، والذي على ما يبدو أصبح قريبا من مغادرة الفريق بعد موسم سيء للفريق يقدمه ويتواجد فيه حالياً بالمركز الثامن وهو ما يهدد مشاركة الفريق في الموسم المقبل.

وأظهرت الكاميرات بعد اللقطات التي من المباراة التي تؤكد وجود عدد من الأزمات والمشاكل داخل الفريق الإنجليزي منها تواجد صلاح على دكة البدلاء ومشادة جمعت هندرسون وأليسون، وعصبية المدرب الألماني كلوب إضافة إلى رد الفعل الغاضب من صلاح أثناء استبداله.

وتظهر الصور بالفعل وجود أجواء غير إيجابية داخل الفريق قد تكلف المدرب الألماني منصبة إذا ظل الفريق على هذا الأداء وهذه النتائج الغريبة والذي تصور جمهور الريدز أنها ستنتهي عقب الفوز على مانشستر يونايتد بسباعية ولكن هذا لم يحدث بل على العكس ازداد وضع الفريق سوءاً.

وكان قد تعادل مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي بدون أهداف في مباراة شهدت تواجد محمد صلاح على دكة البدلاء وذلك عقب خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي المباراة الماضية بنتيجة 4-1 وهو ما وضع الفريق في موقف صعب (طالع التفاصيل)

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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