الامارات | مرتضى منصور يصدر 6 قرارات عنيفة عقب خسارة الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزمة جديدة تعرض لها فريق الزمالك المصري عقب الخسارة أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز بعد أن كان متقدماً بهدفين دون مقابل، ليخسر بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت في استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعقب الخسارة التي أبقت الزمالك في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتلقى 6 هزائم والتعادل بـ6 لقاءات، أصدر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 6 قرارات صارمة وعنيفة تجاه لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري.

وتنوعت قرارات مرتضى منصور وطالت الجهاز الفني والإداري واللاعبين وجاءت على الشكل التالي:-

- طرد الجهاز الفني المؤقت بالكامل، بعد أن لاحظ مجلس الإدارة تعمد الجهاز المؤقت الإبقاء على بعض اللاعبين في الملعب رغم سوء آداءهم، كما قرر مجلس الإدارة منع الجهاز الفني بالكامل من دخول بوابات نادي الزمالك.

- تجميد 4 لاعبين لنهاية الموسم لسوء مستواهم.

- خصم 25% من مستحقات اللاعبين هذا الموسم.

- خصم 30 % من مجموع عقود اللاعبين.

- طرد الجهاز الإداري بالكامل بعد تسريبهم عقود اللاعبين.

- وصول المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الزمالك وسيتسلم المهمة من صباح الأربعاء.