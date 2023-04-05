مركز لاكتشاف المواهب في البلياردو والسنوكر

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وتضمن حفل الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور ناصر الشمري، عرض نشاط الاتحاد في موسم 2022، وعرضين للعبتي البلياردو والسنوكر قدمه عدد من لاعبي ولاعبات اللعبة، ليتم بعد ذلك الإعلان الرسمي عن بداية العمل في مركز تدريب الدمام، واستقبال المواهب من الجنسين.
وأكد الدكتور ناصر الشمري، أن اتحاد البلياردو والسنوكر يتطلع بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين والرعاة، إلى تحقيق أفضل النتائج في نشر وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لدى جميع فئات المجتمع, مبينا أن افتتاح المركز يتم وفق آلية تهدف إلى افتتاح كثير من المراكز في غالب مدن المملكة».
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