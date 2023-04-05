الهلال يرفض رحيل ميشيل للبرازيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير لشبكة «bolavip» الرياضية أن إدارة نادي الهلال أبلغت الأندية البرازيلية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي، ميشيل ديلغادو، أنه لا توجد نية لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن نادي غريميو البرازيلي يسعى بقوة إلى التعاقد مع ديلغادو، كذلك هناك اهتمام من ناديي فلامينغو وبالميراس، لكن الهلال أكد أن الفريق يعتمد على اللاعب بصورة كبيرة، ولن يتم التفاوض على بيعه، على الأقل طوال عام 2023.

وأشار إلى أن ديلغادو أصبح في الفترة الأخيرة أكثر تأقلما في المملكة، وأظهر جودته مع الزعيم، وأضافت الشبكة البرازيلية: «الهلال لا يريد التخلي عن مثل هذه القطعة المهمة في الفريق».

ووفقا لتقارير صحفية برازيلية سابقة، أراد ديلغادو الرحيل عن الهلال في الميركاتو الشتوي الماضي، والعودة إلى البرازيل؛ بسبب عدم الاعتماد عليه كثيرا من جانب المدرب الأرجنتيني، رامون دياز، لكن النادي العاصمي رفض الأمر، وتمسك ببقاء اللاعب، وبعدها حصل ديلغادو على فرصة أكبر في المشاركة، وبات من أهم الأوراق الرابحة في التشكيلة الزرقاء.

وانضم اللاعب صاحب الـ26 عاما إلى الهلال في يناير 2022، قادما من نادي فلامينو البرازيلي، وينتهي عقد ديلغادو مع «الزعيم» في يونيو 2025.

وخاض ديلغادو مع الهلال 45 مباراة في كل المسابقات، وسجل 9 أهداف، وقدم 9 تمريرات حاسمة، حسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، وفي الموسم الحالي خاض 18 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، وأحرز 4 أهداف، وصنع 3 أهداف.