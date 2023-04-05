شكرا لقرائتكم خبر الباطن والوحدة يبحثان عن طوق نجاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الباطن متذيل ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط على ملعبه بحفر الباطن ضيفه الوحدة (22 نقطة)، في مباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق فرق مؤخرة الترتيب، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض مواجهة الليلة بعد التحسن بالدور الثاني من الدوري بقيادة المدرب الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش الباحث عن فوز جديد يعزز من حظوظ البقاء ضمن الكبار، عقب التعثر الأخير أمام ضمك قبل فترة التوقف، مرتكزا على تكثيف خط المنتصف واستغلال الكرات الطويلة عن طريق الثنائي أندريه بوكيا وبيدروزا وترجمتها عن طريق مهاجمي الفريق يوسف المزيريب وعبدالإله البريه في خط المقدمة.

بينما سيدخل فرسان مكة مواجهة اليوم تحت قيادة مدربهم التشيلي خوسيه سييرا الباحث هو الآخر عن خطف النقاط الثلاث للوصول لمناطق الدفء في سلم ترتيب الدوري، منتهجا أسلوبه المعتاد في استغلال الأطراف وسرعة الفرنسي عبدالكريم يودا وسلطان السوادي ومن خلفهم الثنائي البرازيلي أنسيلمو والمغربي فيصل فجر.