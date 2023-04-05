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الباطن والوحدة يبحثان عن طوق نجاة

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- بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الباطن متذيل ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط على ملعبه بحفر الباطن ضيفه الوحدة (22 نقطة)، في مباراة يسعى من خلالها الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من مناطق فرق مؤخرة الترتيب، وذلك لحساب مباريات الجولة الـ22 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل أصحاب الأرض مواجهة الليلة بعد التحسن بالدور الثاني من الدوري بقيادة المدرب الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش الباحث عن فوز جديد يعزز من حظوظ البقاء ضمن الكبار، عقب التعثر الأخير أمام ضمك قبل فترة التوقف، مرتكزا على تكثيف خط المنتصف واستغلال الكرات الطويلة عن طريق الثنائي أندريه بوكيا وبيدروزا وترجمتها عن طريق مهاجمي الفريق يوسف المزيريب وعبدالإله البريه في خط المقدمة.

بينما سيدخل فرسان مكة مواجهة اليوم تحت قيادة مدربهم التشيلي خوسيه سييرا الباحث هو الآخر عن خطف النقاط الثلاث للوصول لمناطق الدفء في سلم ترتيب الدوري، منتهجا أسلوبه المعتاد في استغلال الأطراف وسرعة الفرنسي عبدالكريم يودا وسلطان السوادي ومن خلفهم الثنائي البرازيلي أنسيلمو والمغربي فيصل فجر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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