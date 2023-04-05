إيغالو يهدد تاريخ المهاجمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات الهداف النيجري إديون إيغالو(33 عاما) قريبا من الحفاظ على لقبه كهداف للدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي بعد أن حصد لقبه الفردي الموسم الماضي بـ24 هدفا، بعد أن مثل فريقي الشباب والهلال الذي انتقل إليه في فترة الانتقالات الشتوية في 30 يناير 2022.

وأصبح يشكل خطرا على الهدافين المنافسين بعد أن بدأ يزاحم هدافي دوري روشن السعودي الذي يتصدره لاعب فريق الاتحاد الكروي المغربي عبدالرزاق حمدالله بـ15 هدفا، في حين يشارك الوصافة مع لاعب النصر البرازيلي تاليسكا بـ14 هدفا، في تحد جديد لإسقاطه من عرش المنافسة على لقب الهدافين لاسيما وأن الهلال يتفوق على النصر بوجود لقاء مؤجل أمام الفيحاء لعب في وقت لاحق أمس والذي ربما يعتلي فيه إيغالو صدارة هدافي الدوري ويزحزح عبدالرزاق حمد الله من عرشه التهديفي، ومن ثم توسيع الفارق بينه وبين مهاجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يقبع في المركز السادس برصيد 9 أهداف، والذي مثل فريقه لأول مرة في الـ 21 من يناير الماضي في الجولة الـ14 من دوري روشن للمحترفين أمام فريق الاتفاق.

سحب الأضواء التهديفية

ويريد النسر النيجيري سحب الأضواء التهديفية من تحت أقدام رونالدو الذي يعد اللاعب الأول في دوري روشن في المحطات الإعلامية العالمية دون استثناء وهو ما يريد أن يلفت أنظار العالم كما لفت فريقه في فبراير الماضي بتحقيقه وصافة بطل أندية العالم بعد خسارته النهائي أمام ريال مدريد في مباراة مارثونية بـ(3/5).

وكان إيغالو قطع رحلة احترافية شملت أندية شنغهاي الصيني ومانشستر يونايتد الإنجليزي واتفورد، بالإضافة إلى الأندية التي لعب لها في نيجيريا، والنرويج، وإسبانيا، وإيطاليا، قبل أن يستقر في الدوري السعودي بدءا بالشباب وانتهاء بالهلال، والذي حقق معه بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والدوري السعودي الموسم الماضي.

سوبر هاتريك

ولم يؤثر عدم التحاق أوديون إيغالو في معسكر الهلال التحضيري في برمنجهام الإنجليزية لأسباب قانونية مستجدة متعلقة بقضية عائلية بإعداده لأن يصبح هداف الفريق الأول في الموسم الحالي بالرغم من حالة التوقف التي تعرض لها جراء الإصابات، حيث نجح في العودة للتهديف بعد تسجيله 4 أهداف في مرمى الدحيل القطري ضمن دور نصف النهائي من بطولة دوري آسيا ليصبح إيغالو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعتبر اللاعب إيغالو سابع لاعب في الهلال يسجل سوبر هاتريك في دوري أبطال آسيا بعد جوميز 2019، وعمر خريبين 2017، وناصر الشمراني 2014، ويو بيونغ سو 2012، وباتريك سوفو 2003، وسيرجيو ريكاردو 2000.

30 يناير 2022

ويتطلع المدرج الهلالي هذا الموسم إلى أن يسجل النيجيري أديون إيغالو لقب تاسع هلالي يحقق اللقب بعد أن سبقه هذال الدوسري، وسامي الجابر(مرتين) وموسى نداو ومحمد الشلهوب وناصر الشمراني بافيتيمبي جوميز في تحقيق لقب الهداف.

وفي حال حقق اللاعب لقب هداف دوري روشن السعودي هذا الموسم فسيكون ثاني لاعب هلالي يحقق اللقب مرتين بعد سامي الجابر.

لاعبو الهلال الذين حققوا لقب الهداف:

1984 ــ 1985 هذال الدوسري........ 15 هدفاً

1989 ــ 1990 سامي الجابر .............16 هدفاً

1992 ــ 1993 سامي الجابر .............17 هدفاً

1993 ــ 1994 موسى نداو.............. 15 هدفاً

2009 ــ 2010 محمد الشلهوب....... 12 هدفاً

2013 ــ 2014 ناصر الشمراني ......... 21 هدفاً

2020 ــ 2021 بافيتيمبي جوميز........24هدفاً

2021 ــ 2022 أديون إيغالو............ 24هدفاً