فارق النقطة يشعل مواجهة الطائي والرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في موقعة كروية رمضانية تحمل بين أروقتها الإثارة والقوة، يستضيف الطائي مساء اليوم نظيره الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، ضمن لقاءات الجولة الـ(22) من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي استأنفت منافساتها أمس عقب فترة التوقف نظرا لخوض المنتخب السعودي الأول مواجهتين دولتين وديتين مؤخرا أمام منتخبات فنزويلا وبوليفيا ضمن أيام الفيفا.

ويأتي الطائي صاحب الأرض في المرتبة الثامنة برصيد 26 نقطة بعد تعادله الإيجابي في الجولة السابقة أمام الخليج بهدفين لمثلهما، ويتطلع إلى تجاوز سلسلة التعثرات في الآونة الأخيرة والعودة مجددا إلى دائرة الانتصارات، فيما يتوقع أن يخوض مدربه الروماني ميريل رادوي هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا مع معالجة الأخطاء والهفوات الدفاعية التي ظهرت في المواجهتين السابقتين علاوة على تعزيز الناحية الهجومية لديه سعيا إلى حسم اللقاء والوصول إلى النقطة التاسعة والعشرين.

في المقابل وعلى الطرف الآخر يأتي الرائد تاسعا برصيد 25 نقطة بعدما فرط في تحقيق فوزه الثاني على التوالي وخروجه في آخر مواجهة بتعادل إيجابي بطعم الخسارة أمام الشباب أيضا بهدفين لمثلهما، ويسعى الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات وتفادي التعثر من جديد، وسيدخل مدرب الفريق الروماني ماريوس سوموديكا هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع المحافظة على مسألة التنظيم الدفاعي واستغلال الإمكانيات الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق، أملا في الظفر بالنقاط الثلاث ومواصلة التقدم في سلم الترتيب.

من مواجهات الطائي والرائد:

