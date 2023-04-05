فارق النقطة يشعل مواجهة الطائي والرائد

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ويأتي الطائي صاحب الأرض في المرتبة الثامنة برصيد 26 نقطة بعد تعادله الإيجابي في الجولة السابقة أمام الخليج بهدفين لمثلهما، ويتطلع إلى تجاوز سلسلة التعثرات في الآونة الأخيرة والعودة مجددا إلى دائرة الانتصارات، فيما يتوقع أن يخوض مدربه الروماني ميريل رادوي هذا اللقاء بتشكيلة فنية متوازنة نسبيا مع معالجة الأخطاء والهفوات الدفاعية التي ظهرت في المواجهتين السابقتين علاوة على تعزيز الناحية الهجومية لديه سعيا إلى حسم اللقاء والوصول إلى النقطة التاسعة والعشرين.
في المقابل وعلى الطرف الآخر يأتي الرائد تاسعا برصيد 25 نقطة بعدما فرط في تحقيق فوزه الثاني على التوالي وخروجه في آخر مواجهة بتعادل إيجابي بطعم الخسارة أمام الشباب أيضا بهدفين لمثلهما، ويسعى الفريق إلى استعادة نغمة الانتصارات وتفادي التعثر من جديد، وسيدخل مدرب الفريق الروماني ماريوس سوموديكا هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع المحافظة على مسألة التنظيم الدفاعي واستغلال الإمكانيات الهجومية المؤثرة في صفوف الفريق، أملا في الظفر بالنقاط الثلاث ومواصلة التقدم في سلم الترتيب.
من مواجهات الطائي والرائد:
- تحمل مواجهة الليلة الرقم (16) في تاريخ الدوري في مختلف المسميات.
- حقق الطائي الفوز في (7) انتصارات.
- كسب الرائد مواجهتين فقط.
- التعادل الإيجابي حضر في (3) لقاءات.
- التعادل السلبي حضر في (3) لقاءات.
- أكبر نتيجة حققها الطائي على الرائد كانت في موسم 1986م، وموسم 1989م بنتيجة (3 ــ 0).
- أكبر نتيجة حققها الرائد على الطائي كانت الموسم الماضي في بريدة، بنتيجة (4 ــ 0).
- لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى لمصلحة الطائي بنتيجة (2 ــ 0).
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