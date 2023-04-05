6 أندية عربية تترقب قرعة دوري أبطال أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تترقب ستة أندية عربية قرعة الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أفريقيا التي يجريها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عبر موقعه الرسمي أنه سيتم بث عملية سحب القرعة مباشرة عبر منصاته الرسمية والقنوات التليفزيونية الشريكة له.

وأكمل النادي الأهلي المصري عقد الفرق المتأهلة لدور الثمانية بعد فوزه على الهلال السوداني بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي ليتأهل بفارق المواجهات المباشرة، وليحصد وصافة المجموعة الثانية وينضم لسبعة فرق كانت حسمت تأهلها في وقت سابق وهي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر والترجي التونسي والوداد والرجاء من المغرب وسيمبا التنزاني وصن داونز الجنوب أفريقي. يضم دور الـ8 للنسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا 6 فرق عربية هي الأهلي المصري، وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل من الجزائر، والترجي التونسي، والوداد والرجاء من المغرب.

وتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى مستويين، يضم الأول أصحاب المراكز الأولى في دور المجموعات وهي صن داونز والوداد والرجاء والترجي بينما يضم المستوي الثاني أصحاب وصافة المجموعات وهم الأهلي وسيمبا وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل.

وسوف تجنب القرعة الفرق التي كانت في مجموعة واحدة بدور المجموعات. وتأهل الوداد وشبيبة القبائل من المجموعة الأولى وصن داونز والأهلي عن المجموعة الثانية والرجاء البيضاوي المغربي وسيمبا التنزاني عن المجموعة الثالثة والترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري عن المجموعة الرابعة.

ومن المقرر أن تشهد القرعة مسار جميع الفرق نحو الدور النهائي، الذي يقام بنظام الذهاب والعودة مجددا، حيث سيتم أيضا إجراء قرعة الدور قبل النهائي، وتحديد الفريقين اللذين سيخوضان مباراة الذهاب على ملعبيهما في هذا الدور وكذلك الناديين اللذين سيلعبان لقاء الإياب بأرضهما. وتقام جولة الذهاب بالمربع الذهبي في البطولة يومي 12 و13 مايو المقبل، بينما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع، على أن تلعب مباراة الذهاب في الدور النهائي يوم 2 يونيو المقبل، وتختتم المسابقة بلقاء الإياب في التاسع من الشهر نفسه.