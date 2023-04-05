برشلونة مهدد بالإقصاء من المسابقات الأوروبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أمس أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يريد إصدار قراراته في أسرع وقت ممكن حول قضية برشلونة وخوسيه نيغريرا النائب السابق للجنة الحكام برابطة الدوري الإسباني ، مبينة أن نشر تقرير عن نتيجة التحقيق سيتم في منتصف أو نهاية الشهر المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن تؤثر قراراته في البطولات الأوروبية الموسم المقبل خصوصا بطولة دوري أبطال أوروبا المقررة أن يشارك فيها برشلونة كونه قد ضمن نظريا المشاركة في البطولة لضمانه أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإسباني الذي يتصدره حاليا بفارق مريح عن أقرب مطارديه ريال مدريد.

ورجحت الصحيفة أن تكون العقوبة الأولية إقصاء برشلونة من المسابقات الأوروبية لموسم قابلة للزيادة في حال ظهور معلومات جديدة تدين النادي مع استمرار التحقيق في القضية.

وبينت أن برشلونة يحق له استئناف العقوبة في محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الأوروبي، ثم يحق له نقض أي قرار عن طريق محكمة التحكيم الرياضية، وهذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا.

وختمت أن الاتحاد الأوروبي سيجد نفسه مضطرا إلى الانتظار لحين إصدار قرار «الكاس» لإجراء قرعة بطولاته أو تحديد بديل النادي الكتالوني وقد يؤثر التأخير بذلك في أجندة الموسم المقبل، لذلك ستكون القرارات بحق برشلونة خلال شهر يونيو المقبل.

ويواجه برشلونة تهمًا بدفع ما يزيد عن سبعة ملايين يورو لشركة تابعة لخوسيه نيغريرا النائب السابق لرئيس اللجنة الفنية للحكام بإسبانيا، مقابل تقديم استشارات شفهية مشبوهة للنادي بين عامي 2001 و2018.