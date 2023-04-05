إقالة 12 مدربا تعصف بالبريميرليغ

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ووصل عدد المدربين المقالين هذا الموسم إلى 12، بينهم اثنان أقيلا في اليوم نفسه. واتفق ليستر سيتي الأحد مع المدرب الأيرلندي بريندان رودجرز بعد تراجع نتائج الفريق الذي يحتل المركز الـ19، ويواجه خطر الهبوط.
وتولى رودجرز تدريب ليستر في فبراير 2019 وقاده إلى لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة في 2021 عندما تغلب على تشيلسي في النهائي، إضافة إلى إنهائه في المركز الخامس في الفترة من 2019 وحتى 2021، ورغم ذلك فإن ليستر فشل في تعزيز تشكيلته بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن.
وبعد ساعات قليلة من إقالة رودجرز أعلن تشيلسي إقالة مدربه غراهام بوتر بعد سلسلة من النتائج السيئة أدت إلى تراجع ترتيب الفريق في المسابقة للمركز الـ11. وتعاقد بوتر مع تشيلسي في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر الماضي بعد رحيله عن برايتون، لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها، قبل أن يقرر ملاك النادي إقالته الاثنين.
ويعد بوتر أسوأ مدرب في تاريخ البلوز بنسبة 1.27 نقطة عن كل مباراة، إذ فاز بـ7 مباريات فقط من أصل 22 في البريميرليغ.
وإضافة إلى رودجرز وبوتر أقيل 10 مدربين منذ بداية الموسم الجاري.
المدربون المقالون خلال الموسم:
- الإنجليزي سكوت باركر: بورنموث (30 أغسطس 2022).
- الألماني توماس توخيل: تشلسي (السابع من سبتمبر 2022).
- البرتغالي برونو لاج: وولفرهامبتون (الثاني من أكتوبر 2022).
- الإنجليزي ستيفن جيرارد: أستون فيلا (20 أكتوبر 2022).
- النمساوي رالف هازنهوتل: ساوثهامبتون (السابع من نوفمبر 2022).
- الإنجليزي فرانك لامبارد: إيفرتون (23 يناير 2023).
- الأمريكي جيسي مارش: ليدز يونايتد (السادس من فبراير 2023).
- الويلزي ناثان جونز: ساوثهامبتون (12 فبراير 2023).
- الفرنسي باتريك فييرا: كريستال بالاس (17 مارس 2023).
- الإيطالي أنطونيو كونتي: توتنهام (26 مارس 2023).
- الأيرلندي رودجرز: ليستر سيتي (الثاني من أبريل 2023).
- الإنجليزي بوتر: تشيلسي (الثاني من أبريل 2023).
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