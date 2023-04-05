ضعف راتب رونالدو.. الكشف عن تفاصيل عرض الهلال السعودي لـ ميسي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورتس"، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن تفاصيل العرض المالي الضخم الذي تقدم به نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر ان ينتهي عقد ميسي مع باريس بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما أكدته عدة صحف فرنسية، فإن مغامرة ليونيل ميسي مع النادي الباريسي في طريقها للنهاية، لا سيما مع إطلاق جماهير ناديه صافرات الاستهجان ضد اللاعب قبل مواجهة ليون السابقة.

وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن مجلس إدارة الهلال تقدم بعرض رسمي لميسي يشمل جميع المزايا المالية التي يرغب اللاعب في الحصول عليها، ويلبي مطالب قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم 2022 في قطر.

وكشف "رومانو" كواليس هذا العرض، موضحا عبر حسابه على تويتر، أن "الهلال قدم عرضا إلى ميسي براتب سنوي يوازي أكثر من 400 مليون يورو سنويا".

وأكد الصحفي الإيطالي أن "ميسي حتى الآن رغبته هي البقاء في أوروبا من أجل استمرار مشاركته مع منتخب بلاده في الاستحقاقات الدولية المقبلة".

وأشار "فابريزيو" إلى أن "عرض باريس سان جيرمان للتجديد مع اللاعب غير مقبول في هذه المرحلة، لأن ميسي أراد ضمانات رياضية".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها، أن مغامرة ميسي مع باريس سان جيرمان لن تستمر الموسم المقبل.

وأوضحت الصحفية أنه لا يزال هناك باب أخير مفتوح، يتمثل في موافقة ميسي على تخفيض راتبه بشكل كبير.

وأكدت "ليكيب" أن النجم الأرجنتيني ينتظر الحصول على ضمانات بشأن المشروع الخاص بفريق باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحفية الفرنسية أن ميسي سجل 12 هدفا بمعدل هدف كل 138 دقيقة قبل المونديال، بينما تراجع هذا المعدل بعد كأس العالم إلى 6 أهداف بواقع هدف كل 210 دقائق.

يشار إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي دخل في منافسة ثنائية مع ميسي خلال الفترة الذهبية بينهما في ريال مدريد وبرشلونة، حصل على راتب إجمالي قيمته تقترب من 200 مليون يورو في الموسم الواحد مع نادي النصر، حسب ما افادت به أنباء توقيعه مع (العالمي) خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.