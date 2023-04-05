إقالات وتجميد لاعبين.. قرارات مفاجئة من رئيس الزمالك بعد الخسارة أمام المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عددًا من القرارات الرسمية، وذلك عقب الخسارة امام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وخسر الزمالك أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري المصري.

وفي تصريحات عبر قناة "الزمالك"، كشف جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة النادين عدة قرارات من مرتضى منصور على خلفية هزيمة الأبيض أمام الفريق البورسعيدي، وهي:

- تجميد خدمات 4 لاعبين دون كشف أسمائهم

- خصم 30% من إجمالي عقود اللاعبين، مع خصم 25% من عقودهم الخاصة بالموسم الجاري

- الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني بالكامل

- الاستغناء عن خدمات الجهاز الإداري بالكامل بسبب تسريب عقود اللاعبين

وبهذه الخسارة، يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري بـ33 نقطة.