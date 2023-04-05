بعد خسارة الزمالك أمام المصري.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر الزمالك أمام المصري البورسعيدي بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك متقدما بهدفين نظيفين، قبل ان يقلب الفريق البورسعيدي النتيجة لصالحه بثلاثة اهداف في سيناريو مثير ودرامي.

وتقدم الزمالك بثنائية مبكرة عن طريق عماد الدين بوبكر مدافع المصري بالخطأ في مرماه، وناصر منسي في الدقيقتين 1 و25.

لكن المصري البورسعيدي قام بريمونتادا مذهلة، بدأت من الدقيقة 25 عبر محمد عبداللطيف جريندو، ثم هدف التعادل بالدقيقة 61 عن طريق إسلام سليمة.

وفي الدقيقة 87، تمكن عبده يحيى من تسجيل هدف فوز الثمين للمصري بالمباراة، وسط حسرة لاعبي الزمالك.

وبهذه النتيجة، احتل المصري المركز السابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري الممتاز:

الأهلي - 44 نقطة

فيوتشر - 42 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الاتحاد 36 نقطة

الزمالك - 33 نقطة